Байден обсудил с Си Цзиньпином военное сотрудничество России и КНДР

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе двусторонних переговоров обсудили сотрудничество России и КНДР в военной сфере. Об этом во время брифинга с журналистами рассказала старший директор по делам КНР и Тайваня в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Сара Беран, передает ТАСС.

«В ходе ряда различных контактов мы сосредоточили внимание на нашей обеспокоенности развивающимися отношениями между КНДР и Россией [в военной сфере]», — указала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель американских властей добавила, что Вашингтон обменялся с Пекином мнениями по поводу значения сотрудничества Москвы и Пхеньяна для денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время стороны обсудили, как российско-северокорейское взаимодействие может повлиять на Совет Безопасности ООН и дальнейшее проведение ядерных испытаний в регионе.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели переговоры, одной из ключевых тем которых стало сотрудничество двух стран в военно-технической сфере. При этом российский лидер назвал это направление деятельности перспективным, несмотря на соблюдение Москвой введенных в отношении Пхеньяна санкций Совета Безопасности ООН.

Ранее в Кремле прокомментировали «окрики» американского руководства по поводу сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере.