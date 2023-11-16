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Правительству Норвегии рекомендовали подготовиться к признанию Палестины

Парламент Норвегии проголосовал за рекомендацию о признании Палестины

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Khalil Hamra/AP

Норвежский парламент рекомендовал правительству быть готовым к признанию Палестины в качестве независимого государства. Об этом сообщает телеканал NRK.

«Парламент просит правительство быть готовым признать Палестину отдельным государством в то время, когда признание может оказать положительное влияние на мирный процесс и... на окончательное мирное соглашение», — говорится в сообщении.

Вопрос о признании Палестины был внесен в парламент по инициативе Рабочей партии Норвегии и Центристской партии. Голосование показало, что 83 парламентария поддерживают идею, 15 оказались против.

15 ноября сообщалось, что Норвегия раскритиковала Израиль за действия в больнице «Аш-Шифа». Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде заявил, что подобное развитие событий не может быть приемлемо.

Израильские военные начали штурм больницы «Аш-Шифа» в ночь на 15 ноября. Больница сильно пострадала.

16 ноября стало известно, что ее пациентов хотят вывезти в Египет.

Ранее Норвегия заподозрила Израиль в нарушение норм гуманитарного права в Газе.

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