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Политолог: России и США невыгодно разрывать отношения

Политолог Марков: разрыв отношений невыгоден ни США, ни России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление МИД РФ о том, что отношения России и США предельно истощились и могут быть разорваны в любой момент.

По мнению эксперта, страны не прекратят диалог в экономическом и политическом поле, даже если разорвут дипломатические отношения. Москве отсутствие контактов невыгодно, а у Вашингтона свои планы, отметил он.

«Нулевые отношения с политической и экономической точки зрения нам невыгодны, мы бы хотели торговать с Америкой и получать технологии. Политически нам нужно решать многие проблемы, в том числе контроль над оружием массового поражения. <...> Но с экономической точки зрения Америка надеется захватить все ресурсы России», — сказал Марков.

Он добавил, что цель США по-прежнему — сокрушить Россию и создать марионеточный режим, подобный украинскому.

В российском дипведомстве обратили внимание, что связи России и США рискуют быть разорванными в любой момент, но это не выбор Москвы. Там пояснили, что Вашингтон взял на вооружение русофобию, из-за чего они предельно истончились.

В МИД РФ также отметили, что первопричиной кризиса между странами стало базовое мировоззрение политической элиты в США, а также неспособность американских политиков и экспертов адекватно оценить процессы в России после 1991 года.

Ранее в России заявили, что США развернули у российских границ сеть лабораторий.

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