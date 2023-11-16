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Охранник Эрдогана «спас» президента от осы во время выступления

Реакция охранника Эрдогана на осу во время речи президента попала на видео

Охранник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «защитил» главу государства от «нападения» осы во время его выступления в парламенте страны. На это обратил внимание Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах запечатлена молниеносная реакция телохранителя главы Турецкой республики, который увидел севшее на пиджак Эрдогана насекомое и тут же его ликвидировал. Процесс занял не более пяти секунд, а глава государства даже не отвлекся.

До этого президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать свою немецкую овчарку по кличке Коммандер в Белом доме из-за ее агрессивного поведения по отношению к сотрудникам.

Собака уже покинула территорию рабочей резиденции американского лидера. Ранее сообщалось, что с момента появления в декабре 2021 года Коммандер напал на сотрудников Секретной службы США не менее 11 раз.

Пресс-секретарь Джилл Байден Элизабет Александер заявила, что безопасность работников Белого дома и их защитников является приоритетом для президента и первой леди.

Ранее в США увидели политический умысел КНР в возвращении панд из американского зоопарка.

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