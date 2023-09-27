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В США увидели политический умысел КНР в возвращении панд из американского зоопарка

Fox News заявил о конце дипломатии панд из-за возвращения животных из США в КНР

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Ng Han Guan/AP

Три панды Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне вернутся в Китай не позднее 7 декабря, это станет еще одним шагом к осуществлению мечты Си Цзиньпина о новом мировом порядке, пишет Fox News.

Как следует из текста, панды находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года, и договор аренды несколько раз продлевался. Однако теперь дипломатия панд закончилась, и это еще одна проблема в отношениях с Китаем, считает телеканал.

«Подсадив нас на огромный торговый дефицит, наполнив наши университеты ... студентами из элиты Коммунистической партии, скупив сельскохозяйственные угодья, монополизировав производство солнечных батарей и заманив бизнес миражами прибылей, им больше не нужно давать нам панд», — говорится в тексте.

Fox News пожелал животным «всего наилучшего», однако отметил, что «американская дружба более не имеет значения для Си Цзиньпина».

Как напоминает телеканал, панды всегда использовались в политических целях. Так, в 1972 году в США из КНР прибыли Лин Лин и Син Син в рамках никсоновской оттепели в отношениях с Китаем. Так началась «дипломатия панд» и кампания по изменению имиджа Китая. Китаю нужен был новый подход, и очаровательные черно-белые медвежата были отличными послами. За прошедшие годы только в Вашингтонском национальном зоопарке панд посетило до 75 миллионов человек, следует из текста, отмечает Fox News.

Ранее сообщалось, что Китай забирает большую панду Я Я из зоопарка Мемфиса (штат Теннесси) в США на родину.

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