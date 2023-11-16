Лидер израильской оппозиции призвал Нетаньяху уйти в отставку

Лидер парламентской оппозиции Израиля, глава партии «Еш атид» Яир Лапид призвал действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху покинуть занимаемую должность, не дожидаясь окончания операции по уничтожению ХАМАС. Об этом он заявил в эфире телеканала N12.

«Нетаньяху должен немедленно уйти в отставку <...>. Нам нужны перемены, Нетаньяху не может оставаться премьер-министром», — сказал Лапид.

С его точки зрения, Израиль не может позволить себе проводить длительную кампанию под руководством премьера, который лишился доверия населения.

«Это правительство не функционирует», — констатировал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Эрдоган обещал добиться осуждения Израиля в международных судах.