Эрдоган обещал добиться осуждения Израиля в международных судах

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен добавиться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Турция будет вести диалог как с 121 страной, поддержавшей резолюцию по Ближнему Востоку, так и с 40 странами, которые воздержались при голосовании.

«Мы будем продолжать изолировать Израиль и поддерживать [сектор Газа] всеми видами гуманитарной поддержки. Мы сделаем шаги для того, чтобы их (Израиль. — Прим. ред.) судили в международных судах», — сказал турецкий лидер в ходе выступления в парламенте.

Также Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен признать наличие у его страны ядерного оружия.

На этой неделе стало известно, что правительство Турции направило в Международный уголовный суд (МУС) иск против Нетаньяху. В заявлении указано, что Анкара обвинила главу израильского правительства в геноциде палестинского народа. Речь идет о продолжающихся ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.