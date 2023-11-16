В Польше появилась парламентская группа по репарациям от Германии и России

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил о создании парламентской группы по репарациям, которая будет заниматься компенсациями и возмещением ущерба со стороны Германии за разрушения во времена Второй мировой войны, а также проведет оценку «суммы компенсации, причитающейся польской стороне от России». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«В соответствии с постановлением Сейма от 14 сентября 2022 года мы создали парламентскую группу по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причитающимися Польше от Германии, и оценки суммы компенсации, причитающейся Польше от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны», — написал Мулярчик.

Замглавы МИД также отметил, что в эту группу вошел президент политической партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский.

Польская сторона требует от Германии около $1,5 трлн в качестве компенсаций по итогам Второй мировой войны. Официальный отказ Варшавы от репараций, подписанный в 50-х годах прошлого века, нынешние власти считают недействительным. По мнению властей Польши, документ якобы продавил Советский Союз, к тому же он касается государств, которые уже не существуют, — ГДР и Польской народной республики. При этом в Германии не раз отмечали, что не собираются ничего платить Варшаве.

Также после выплат репараций от ФРГ Польша может начать добиваться выплат от России. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Ранее в Польше напомнили ФРГ о репарациях на фоне увеличения расходов на оборону.