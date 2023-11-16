В США рассказали об ошибке Байдена в отношении Китая

Конгрессмен-республиканец от штата Висконсин, председатель специального комитета Палаты представителей по Китаю Майк Галлахер назвал ошибочным предположение президента США Джо Байдена о том, что Китай будет менее агрессивным на мировой арене, так как Пекину необходимо решать внутренние проблемы. В беседе с Fox News он назвал это «глупой ставкой».

По его словам, это «очень опасный аргумент», поскольку Си Цзиньпин и КНР продемонстрировали тенденцию в обратную сторону.

«Все, что мы сделали, — это нормализация беспрецедентного темпа давления на Тайвань. И если мы ставим судьбу свободного мира на то, что Си Цзиньпину придется иметь дело с внутренними экономическими и демографическими проблемами, это глупая ставка, потому что столь же вероятно, что Си может стать более агрессивным, чтобы отвлечься от этих проблем», — сказал Галлахер.

До этого президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что они сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

«Сегодня мы с председателем Си Цзиньпином предприняли ощутимые шаги в правильном направлении, и доводы, которые я приводил все это время, остаются в силе», — написал американский лидер в соцсети Х.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.