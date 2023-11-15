Аббас назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал действия Израиля на территории сектора Газа и Западном берегу реки Иордан «геноцидом» палестинского народа. Соответствующее заявление он сделал в речи, посвященной 35-й годовщине провозглашения независимости Палестины в Рамалле, передает Al Jazeera.

«Мы вместе сталкиваемся с варварской агрессивной войной и открытым геноцидом против нашего народа в секторе Газа и на Западном берегу», — сказал Аббас.

Он подчеркнул, что «это война против существования палестинцев, палестинской национальной идентичности, а также идентичности ее жителей».

«Палестина — наша единственная родина… и если кто-то и должен покинуть нашу землю, то это оккупанты, и только оккупанты», — констатировал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее израильские военные продолжили штурм больницы в Газе, несмотря на критику ООН.