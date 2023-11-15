Израильские военные продолжили штурм больницы в Газе, несмотря на критику ООН

Израильские военнослужащие продолжают операцию против палестинского движения ХАМАС в районе больницы «Аш-Шифа», расположенной в секторе Газа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как указано в заявлении, в настоящее время солдаты Израиля проводят «точную и целенаправленную» операцию против членов ХАМАС. При этом решение о продолжении боевых действий вблизи медицинского учреждения было принято на фоне критики со стороны ООН.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжают <...> операцию <...> в указанном районе больницы «Аш-Шифа», в ходе которой они проводят поиски террористической инфраструктуры и оружия ХАМАС», — уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Также представители израильских войск добавили, что военные еврейского государства доставили ко входу в упомянутый госпиталь гуманитарную помощь.

В ночь на 15 ноября телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские солдаты начали штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. По данным СМИ, в тот момент в западном крыле медицинского комплекса раздавались звуки стрельбы.

Через несколько часов катарский телеканал Al Jazeera заявил, что бойцы ЦАХАЛ вошли в отделение неотложной помощи указанного госпиталя. Более того, журналисты обратили внимание на стоящие во дворе здания танки.

Позже заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс раскритиковал израильские войска за ведение боевых действий на территории крупнейшего медицинского учреждения в секторе Газа. Он признался, что потрясен этими новостями и указал на необходимость обеспечить безопасность пациентов и новорожденных детей.

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