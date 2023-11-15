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В Кремле опровергли, что Путин и президент Египта обсуждали посредничество по Ближнему Востоку

Песков: Путин и ас-Сиси не обсуждали посредничество на Ближнем Востоке

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в недавнем телефонном разговоре не обсуждали возможность посредничества в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, об этом не шла речь», — сказал представитель Кремля.

14 ноября Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы. В регионе практически нет еды, идет «сильнейшая война», рассказали граждане РФ, которым удалось в числе первых покинуть зону конфликта.

По словам официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми, разговор двух лидеров затронул последние события в секторе Газа, усилия по деэскалации, а также шаги, которые предпринимает Египет по доставке гумпомощи, эвакуации иностранцев и раненых палестинцев из анклава. Он подчеркнул, что главы государств договорились о необходимости активизации международных усилий для прекращения конфликта.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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