В оппозиции Армении отреагировали на отказ Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

Экс-глава армянского министерства обороны, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Армения» Сейран Оганян заявил, что отказ действующего премьера Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны. Его слова приводит ТАСС.

«В этой ситуации, когда угрозы углубляются, сложилась сложная военно-политическая ситуация, неучастие в мероприятиях ОДКБ ставит безопасность Республики Армения под еще одну угрозу. Мы являемся членом этого альянса. Во многих случаях ухудшение отношений зависело и от властей Армении», — сказал Оганян.

По словам политика, Армении следует участвовать в мероприятиях всех структур, где республика состоит. В случае наличия проблем «с членами альянса или соседями» спорные вопросы следует решать на площадках этих организаций, считает Оганян.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выражает сожаление в связи с тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

Ранее политолог назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ.