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Американский журналист увидел угрозу для США в выходе России из договора ДВЗЯИ

Redacted: выход России из договора о ядерных полигонах рушит миропорядок США

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News заявил, что решение президента России Владимира Путина по выходу страны из договора о ядерных полигонах пошатнуло выстроенный США миропорядок.

По его словам, в последнее время российский президент сделал большие шаги, которые застали Запад врасплох и действительно показали, что глобальный миропорядок, который возглавлялся США, рушится на глазах.

«Во-первых, Путин подписал новый закон, который исключает Россию из договора о ядерных полигонах (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — ДВЗЯИ. — «Газета.Ru»)», — высказался Моррис.

Таке он отметил, что встреча Путина с Си Цзиньпинем доказывает, что торговля на Ближнем Востоке и Азии развивается и смещает фокус со стран Запада.

2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Страны G7 выразили сожаление в связи с решением Российской Федерации отозвать ратификационную грамоту ДВЗЯИ.

До этого глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхёрк, возглавляющий Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) заявил, что Соединенные Штаты на данный момент не видят прямой угрозы своей безопасности со стороны России.

Ранее в МИД России заявили о «биполярочке» у США.

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