Турция направила в МУС иск против Нетаньяху

Правительство Турции направило в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили адвокаты правящей в стране «Партии справедливости и развития», опубликовав соответствующее заявление в социальной сети X (бывший Twitter).

В заявлении указано, что Анкара обвинила главу израильского правительства в геноциде палестинского народа. Речь идет о продолжающихся ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа.

«Мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века <...>, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», — подчеркнул адвокат партии Метин Кюлюнк.

Он добавил, что вместе с ним иск в МУС подали еще двое юристов. В этом им помогло министерство юстиции Турции, которое направило состоящий из 23 страниц документ напрямую в международную инстанцию.

4 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником». По словам главы республики, руководство страны «вычеркнуло» его из списка политических контактов.

Спустя три дня министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар рассказал о прекращении реализации совместных проектов с израильскими властями в сфере энергетики. Как он сказал в эфире телеканала A-para, в текущей ситуации говорить о реализации подобных инициатив было бы неуместно.

Ранее в ЮАР призвали арестовать премьер-министра Израиля за военную операцию в секторе Газа.