В Грузии обвинили оппозицию в попытках задержать евроинтеграцию страны

Вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе обвинил радикальную оппозицию страны попытках навредить репутации страны за рубежом и «задержать ее европейские успехи». Его слова приводит телеканал Imedi.

«Они нанимали лоббистов, подписывали контракты, чтобы хоть как-то навредить репутации Грузии и как-то задержать ее европейские успехи. Они не раз бойкотировали собственную страну, парламент и европейские рекомендации. Практически они не участвовали в обсуждении и разработке этих реформ. Мы видели дестабилизацию на улицах и нападения на государственные учреждения», — заявил Талаквадзе.

Он также подчеркнул, что если бы у Грузии была «более ответственная, более ориентированная на национальные интересы оппозиция», то Тбилиси быстрее бы добился результатов на пути евроинтеграции страны.

Ранее ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

До этого премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузии нужно будет проделать много работы в ближайшие годы, чтобы добиться окончательной цели и стать полноправным членом Европейского союза.

Ранее в Грузии призвали не допустить «украинизации» страны.