Российский сенатор назвал Зеленского «хромой уткой»

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале назвал президента Украины Владимира Зеленского «хромой уткой» и политиком, который себя исчерпал.

Он подчеркнул, что выборы президента на Украине должны состояться, об этом в том числе твердят многие западные СМИ. Кроме того, подавляющее большинство зарубежных медиа считают, что Зеленскому лучше не принимать участие в президентской гонке.

Идеальным кандидатом на пост президента Украины западные СМИ называют главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, с которым у Зеленского возникли некоторые разногласия, отметил Бондарев.

По мнению сенатора, Зеленский сейчас является не более чем «хромой уткой», исчерпавшим себя политиком, который устал от роли «героя-спасителя».

В начале ноября Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Он выразил уверенность, что изменить ситуацию на фронте в пользу Вооруженных сил Украины поможет только резкий технологический скачок.

При этом президент Зеленский с мнением Залужного не согласился, отметив, что Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.