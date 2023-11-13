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В Турции заявили о крахе западной цивилизации

Спикер Великого нацсобрания Турции Куртулмуш: западная цивилизация рухнула

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Антон Денисов/РИА Новости

Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, говоря о позиции Запада по ситуации в Газе, заявил, что западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху. Его слова приводит газета Hürriyet.

По его словам, менталитет, который превозносился как современная западная цивилизация и который долгое время управлял миром со всеми ценностями, институтами и организациями, сейчас рухнул.

«Своим крахом он тянет человечество к большому краху», — заявил спикер.

Также он выразил надежду, что наступившая новая эра станет «периодом пробуждения», так как мир нуждается в новом слове и новой перспективе.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать ООН. Также он заявил, что Турция не видит в Евросоюзе четкой позиции на фоне нового обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее предприниматель Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в стремлении уничтожить западную цивилизацию.

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