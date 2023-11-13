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Политолог раскрыл, чего ожидать от США в случае победы Трампа

Политолог Блохин допустил что Трамп наладит отношения США и РФ

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Mike Blake/Reuters

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире «Радио 1» заявил, что допускает изменение отношений России и США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Однако, по его словам, борьба против бывшего американского лидера со стороны действующей власти ставит по вопрос демократическое будущее страны.

«Для него (Трампа — «Газета.Ru») Украина находится на первом месте с конца, это лишь разменная монета в большой геополитической игре. Вопрос в другом, надо сначала стать президентом, а уже потом пытаться изменить траекторию американской внешней политики, потому что в прошлый раз, когда он пытался это сделать, все пошло крахом: две попытки импичмента, его называли сексистом, расистом, путинистом и так далее», — отметил Блохин.

При этом, по его словам, на сегодняшний день за Трампа выступают порядка 60% граждан США.

13 ноября газета Financial Times, ссылаясь на данные опроса, проведенного совместно со Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане, сообщила, что почти 50% американцев считают политику нынешнего президента США Джо Байдена вредящей экономике страны. Исследование проводилось со 2 по 7 ноября. В нем приняли участие 1004 респондента.

Ранее сообщалось, что Трамп опережает Байдена по популярности в ряде важных штатов.

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