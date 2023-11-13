В США опасаются втягивания страны еще в одну войну

Соединенные Штаты могут быть втянуты в третий по счету крупный конфликт в мире, если не смогут наладить нужный уровень коммуникации с Китаем в военных вопросах. Об этом пишет газета Washington Post.

«Все более агрессивные действия Китая вокруг Тайваня и его отказ разговаривать с американскими военными по каналам, предназначенным для предотвращения конфликта, подогревают опасения, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в третью по счету крупную войну», — утверждается в статье.

Издание полагает, что восстановление этих каналов будет одним из главных вопросов повестки дня на переговорах президента Джо Байдена с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Встреча должна пройти в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

10 ноября сообщалось, что американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун – младший заявил о сомнениях в планах Китая по захвату Тайваня военным путем. Он уточнил, что оправил письмо своему китайскому коллеге генералу Лю Чженьли для установления каналов связи, но пока не общался с ним напрямую.

Ранее в Пентагоне заявили о необходимости диалога США и КНР для предотвращения кризисов.