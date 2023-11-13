Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США опасаются втягивания страны еще в одну войну

WP: США могут втянуться в новую войну, если не наладят каналы связи с Китаем

close
100%
US Navy/Global Look Press

Соединенные Штаты могут быть втянуты в третий по счету крупный конфликт в мире, если не смогут наладить нужный уровень коммуникации с Китаем в военных вопросах. Об этом пишет газета Washington Post.

«Все более агрессивные действия Китая вокруг Тайваня и его отказ разговаривать с американскими военными по каналам, предназначенным для предотвращения конфликта, подогревают опасения, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в третью по счету крупную войну», — утверждается в статье.

Издание полагает, что восстановление этих каналов будет одним из главных вопросов повестки дня на переговорах президента Джо Байдена с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Встреча должна пройти в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

10 ноября сообщалось, что американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун – младший заявил о сомнениях в планах Китая по захвату Тайваня военным путем. Он уточнил, что оправил письмо своему китайскому коллеге генералу Лю Чженьли для установления каналов связи, но пока не общался с ним напрямую.

Ранее в Пентагоне заявили о необходимости диалога США и КНР для предотвращения кризисов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий