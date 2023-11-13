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В конгрессе США оценили действия Израиля в Газе

Сенатор США Уорнер счел, что удары Израиля в Газе стали более целенаправленными

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Israeli Defense Forces/Reuters

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что атаки Армии обороны Израиля на ХАМАС в секторе Газа становятся более целенаправленными. В интервью Fox News он связал такое развитие событий с тем, что ЦАХАЛ начал окружать город Газа.

Уорнер подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту, а ХАМАС пользуется жителями анклава как живым щитом.

«Но изображения не лгут. В течение нескольких недель мы наблюдали на каком-то уровне неизбирательные израильские бомбардировки, особенно с точки зрения артиллерийских и некоторых авиационных бомбардировок… Я думаю, что теперь, когда войска окружили город Газа, я думаю, что они становятся более целенаправленными», — сказал конгрессмен.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Нетаньяху рассказал о планах разоружить сектор Газа и держать его под контролем.

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