Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве подозревают Урсулу фон дер Ляйен в обмане

Экс-генпрокурор Пискун: фон дер Ляйен обманула Украину по членству в Евросоюз

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен могла обманывать украинскую общественность касательно будущего членства Киева в Европейском Союзе, считает экс-генпрокурор Святослав Пискун. Об этом сообщает «Лента.ру».

Бывший генеральный прокурор Украины упомянул нежелание Варшавы пускать на свой рынок украинское зерно.

«А не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой?» — подчеркнул Пискун.

Также он добавил, что даже входящая в Североатлантический альянс Турция все еще не получила одобрение всех стран Евросоюза.

Как считает Пискун, у Украины еще меньше шансов членство в ЕС и фон дер Ляйен обманывала, говоря о скором вступлении в организацию.

До этого экс-премьер Николай Азаров назвал блаженными тех, кто верит в быстрый путь Украины в ЕС. Только только 3,7% опрошенных украинцев считают, что Украина сможет стать членом Европейского Союза через 10-15 лет, обращал внимание он.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий