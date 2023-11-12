Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен могла обманывать украинскую общественность касательно будущего членства Киева в Европейском Союзе, считает экс-генпрокурор Святослав Пискун. Об этом сообщает «Лента.ру».

Бывший генеральный прокурор Украины упомянул нежелание Варшавы пускать на свой рынок украинское зерно.

«А не обманывают ли нас? Где реальная резолюция с реальной датой?» — подчеркнул Пискун.

Также он добавил, что даже входящая в Североатлантический альянс Турция все еще не получила одобрение всех стран Евросоюза.

Как считает Пискун, у Украины еще меньше шансов членство в ЕС и фон дер Ляйен обманывала, говоря о скором вступлении в организацию.

До этого экс-премьер Николай Азаров назвал блаженными тех, кто верит в быстрый путь Украины в ЕС. Только только 3,7% опрошенных украинцев считают, что Украина сможет стать членом Европейского Союза через 10-15 лет, обращал внимание он.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.