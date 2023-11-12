В Германии отреагировали на предложение немедленно прекратить боевые действия в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал режим немедленного прекращения огня или длинной гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщает Heilbronner Stimme.

По словам немецкого политика, в настоящий момент такой перерыв может дать палестинскому движению ХАМАС возможность восстановить силы.

«Я не считаю правильными некоторые требования немедленного прекращения огня или установления длинной паузы, которая практически является тем же самым, поскольку в конечном счете это будет означать, что Израилю придется дать ХАМАС возможность отдохнуть...» — подчеркнул Шольц.

Как добавил Шольц, если начнет действовать подобный перерыв, ХАМАС сможет достать новые ракеты.

«С этим нельзя будет согласиться», — заключил глава правительства ФРГ.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС к мирным переговорам.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.