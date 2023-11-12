Названо число участников митингов против амнистии сепаратистов в Испании

Организаторы акций протеста по случаю амнистии сторонников независимости Каталонии заявили, что к митингам по всей Испании присоединились порядка 2 млн участников. Об этом сообщило издание El Espanol.
Демонстрации были организованы во всех провинциальных столицах королевства.
При этом инициатором митингов выступила консервативная Народная партия. Утверждается, что митинг в Мадриде собрал около 1 млн человек.
В Мадриде протестующие скандировали лозунги против амнистии и исполняющего обязанности премьера, лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса.
Сведения о задержанных участников манифестаций на территории Испании не приводятся.
До этого лондонская полиция проводила задержания на пропалестинской акции протеста.
Ранее испанская полиция вышла на протесты против закона об амнистии сепаратистов.