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Названо число участников митингов против амнистии сепаратистов в Испании

В Испании организаторы акций протестов насчитали 2 млн человек

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Susana Vera/Reuters

Организаторы акций протеста по случаю амнистии сторонников независимости Каталонии заявили, что к митингам по всей Испании присоединились порядка 2 млн участников. Об этом сообщило издание El Espanol.

Демонстрации были организованы во всех провинциальных столицах королевства.

При этом инициатором митингов выступила консервативная Народная партия. Утверждается, что митинг в Мадриде собрал около 1 млн человек.

В Мадриде протестующие скандировали лозунги против амнистии и исполняющего обязанности премьера, лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса.

Сведения о задержанных участников манифестаций на территории Испании не приводятся.

До этого лондонская полиция проводила задержания на пропалестинской акции протеста.

Ранее испанская полиция вышла на протесты против закона об амнистии сепаратистов.

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