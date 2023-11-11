В Израиле заявили, что Бейруту может грозить ситуация как в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что «Хезболла» близка к тому, чтобы втянуть Ливан в войну, что в свою очередь, вынудит страну ударить по Бейруту, как по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Я говорю здесь гражданам Ливана: я уже вижу граждан в Газе, которые идут с белыми флагами вдоль побережья и движутся на юг. «Хезболла» втягивает Ливан в войну, которая может начаться, и совершает ошибку», — заявил Галант.

Ранее Вооруженные силы Израиля в ходе зачисток на юге страны выявили более 400 брошенных бойцами радикального палестинского движения ХАМАС поясов смертников. Кроме того, обнаружены сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов. Во время операций по восстановлению контроля над атакованными ХАМАС населенными пунктами нашли 760 РПГ, 106 ракет и снарядов, почти 1,5 тыс. гранат, а также 375 единиц огнестрельного оружия.

До этого в ВОЗ заявили, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.