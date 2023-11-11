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Эрдоган заявил, что страны, поддерживающие Израиль, в меньшинстве

Эрдоган заявил, что страны, поддерживающие Израиль в конфликте, в меньшинстве

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги голосования Генассамблеи ООН по ближневосточному вопросу дают понять, что страны, выступающие в поддержку Израиля, находятся в меньшинстве. Об этом сообщает ТАСС.

«На голосовании ГА ООН за резолюцию высказалась 121 страна. Это показало, насколько одиноки Израиль и те, кто его поддерживают. И нас обнадеживает, что со всех концов света мы слышим голоса против тех ужасов, которые творит Израиль», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал «трусливой и бессовестной» позицию поддерживающих Израиль стран Запада по сектору Газа. Его слова на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. Эрдоган отметил, что после нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo мировые лидеры устроили шествие в Париже, а во время событий в Газе «никто и слова не произнес».

Он раскритиковал страны Запада, не призывающие Израиль к прекращению огня на фоне разрушений в секторе Газа, назвав их позицию «трусливой», а молчание «постыдным».

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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