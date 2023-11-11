В Палестине заявили о готовности к проведению выборов

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна готова провести парламентские и президентские выборы на всей территории, а также в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим», — сказал Аббас.

Также он призвал к поддержке палестинских властей со стороны других стран для того, чтобы «осуществлять деятельность на палестинских территориях, включая восстановление сектора Газа».

Ранее в администрации президента Палестины Махмуда Аббаса назвали фейком новость о покушении на этого политика. Подчеркивается, что политик работает в своем офисе в Рамалле и его жизни ничто не угрожает.

До этого турецкое издание Hurriyet писало, что колонна Аббаса подверглась вооруженному нападению. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием «Дети Абу Джанделя». По версии издания, один человек получил огнестрельное ранение в результате нападения. Согласно источнику Hurriyet, это был личный телохранитель Махмуда Аббаса.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.