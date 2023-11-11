В Еврокомиссии заявили о преступлениях против гражданского населения в секторе Газа

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич признал, противоборствующие стороны в конфликте на Ближнем Востоке совершают преступления против гражданского населения, которое должно защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом. Об этом чиновник заявил в интервью газете La Stampa.

Ленчарчич счел ситуацию на территории сектора Газа «ужасной».

«Представьте себе территорию площадью 350 кв. км, на которой живут более 2 млн человек, большинство из них — гражданские лица, и им некуда идти. Проведение военной операции в подобных условиях ведет к высокому риску нарушения международного гуманитарного права», — заявил еврокомиссар.

Он призвал стороны палестино-израильского конфликта защищать гражданское население анклава, однако отметил, что количество потерь среди мирных жителей говорит о том, что никаких мер в этом направлении не предпринимается.

Ленчарчич также подчеркнул, что в сектор Газа поступает недостаточное количество гуманитарной помощи.

«Держать полную осаду, лишая гражданское население предметов первой необходимости, электричества, продовольствия и воды, даже если в последнее время Израиль возобновил снабжение водой, тоже идет вразрез в международным гуманитарным правом», — сказал чиновник.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее армия Израиля сообщила о перемещении сотни тысяч палестинцев на юг сектора Газа.