Армия Израиля сообщила о перемещении сотни тысяч палестинцев на юг сектора Газа

Сотни тысяч жителей Газы переместились в южные района анклавы, где не ведутся боевые действия. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«Сотни тысяч жителей Газы уже переместились на юг, и ХАМАС делает все возможное, чтобы помешать им сделать это», — сказал Хагари на брифинге.

По его словам, боевики палестинской группировки используют гражданское население в качестве живого щита и готовы «поставить под угрозу детей Газы, чтобы защитить себя».

9 ноября ЦАХАЛ и контрразведывательная служба Израиля ШАБАК опубликовали аудиозапись, на которой предполагаемый боевик ХАМАС рассказывает о возможности использования автомобилей скорой помощи для проезда. ШАБАК в свою очередь опубликовала показания пленных боевиков элитного отряда ХАМАС — «Нухба». Те признались, что используют машины скорой помощи, чтобы не попасть под удары израильской армии.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».