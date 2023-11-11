Раиси призвал немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал как можно скорее прекратить бомбардировки сектора Газа, а также снять с анклава блокаду и открыть пути для доставки гуманитарной помощи. Такие заявления он сделал перед вылетом на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), передает ISNA.

Раиси подчеркнул важность единства исламских стран перед лицом событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что в ситуации с Газой следует не говорить, а действовать.

«Варварские действия сионистского режима в секторе Газа являются ярким примером военных преступлений и преступлений против человечества. Это очень важный вопрос для исламской уммы и человечества. Бомбардировки сектора Газа должны быть немедленно прекращены, блокада должна быть снята, и пути для отправки помощи должны быть открыты», — сказал лидер Ирана.

Президент также заявил, что Соединенные Штаты регулярно посылают Ирану и другим государствам сигналы о недопустимости эскалации, однако сами блокируют прекращение огня и расширяют масштабы боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Иране предрекли судьбу Израиля.