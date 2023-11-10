В Иране предрекли судьбу Израиля

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами заявил, что США не смогут спасти Израиль, и тот «обязательно падет». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Салами, Израиль представляет собой разведывательную стену, которая рухнула во время операции ХАМАС. Иерусалим «не может выжить со своей преступной историей».

«Потенциал сдерживания Израиля подорван, и США не смогут спасти Израиль, он обязательно падет», — заявил Салами.

До этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что масштабы войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС неизбежно возрастут.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.