Кандидат в президенты США предрек исчезновение страны при конфликте с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами предостерег Вашингтон от столкновения с Россией и Китаем, так как подобный конфликт может привести к прекращению существования Соединенных Штатов. Об этом он заявил в эфире PBD Podcast.

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, <…> Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать. <…> У России и Китая есть серьезные военно-космические силы. У нас нет значимых оборонительных и наступательных возможностей в космосе», – сказал Рамасвами.

Кандидат на должность главы государства также указал на «крайне слабое» положение страны в экономическом и военном плане. Он напомнил, что российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить системами ПВО, которые есть в расположении Вашингтона.

До этого Кандидат Рамасвами опубликовал обещание, в котором заявил, что в случае занятия должности главы государства страна не будет участвовать «безвыигрышных войнах» и сконцентрируется на внутренней политике.

«Если вы хотите еще 20 лет бесконечных войн, которые не продвигают наши интересы, то я не ваш парень. Но если вы хотите держаться подальше от безвыигрышных войн и сделать Америку сильнее дома, я знаю, как это сделать», — заявил Рамасвами в пресс-релизе.

Ранее в США признали превосходство РФ по ядерному оружию.