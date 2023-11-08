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В США признали превосходство РФ по ядерному оружию

Кандидат в президенты США Рамасвами признал превосходство Москвы над Вашингтоном

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами во время выступления перед своими сторонниками во Флориде заявил, что Россия превосходит Соединенные Штаты по количеству ядерного оружия и гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас Вашингтон сталкивается с угрозой начала третьей мировой войны, и военный союз Москвы и Пекина представляет наибольшую опасность.

«Россия прямо сейчас превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас по гиперзвуковым ракетам», — отметил Рамасвами.

До этого Рамасвами опубликовал обещание, в котором заявил, что в случае занятия должности главы государства страна не будет участвовать «безвыигрышных войнах» и сконцентрируется на внутренней политике.

Обещание является обязательством перед американским народом. В случае победы в президентской гонке назначение на государственные должности будет соответствовать подобным стандартам.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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