Макрон допустил в будущем переговоры по Украине с участием России

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил в будущем переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в которых будет принимать участие Российская Федерация. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

По словам главы французского государства, может настать время «для честных и хороших переговоров и чтобы вернуться за (переговорный) стол и найти решение с Россией». При этом он указал, что решение об этом полностью за Киевом, пока момент для переговоров не наступил.

Макрон также отметил, что все государства обязаны продолжать поддерживать Украину.

Он добавил, что декабрь будет критически важным для украинского контрнаступления.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина якобы увидит настрой российской стороны на переговоры в случае «реального вывода войск». Он отметил, что даже это обстоятельство не гарантирует переход Киева к диалогу.

До этого президент РФ Владимир Путин призвал США повлиять на власти Украины, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с Россией.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.