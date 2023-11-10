Президент Туркмении назначил нового посла в РФ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов назначил Эсена Айдогдыева новым послом страны в России. Об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения «Ватан», передает ТАСС.

До этого Айдогдыев занимал должность ректора Международного университета гуманитарных наук и развития. Он сменил Батыра Ниязлиева, который занимал должность посла Туркмении в РФ с октября 2016 года.

До этого директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что Россия и Туркменистан регулярно ведут диалог по вопросам топливно-энергетической сферы.

В апреле президент РФ Владимир Путин назначил Ивана Волынкина послом России в Туркмении.

Ранее политолог Алексей Ярошенко выразил мнение, что в России необходимо ввести обязательную комиссию на переводы средств в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Туркмению.

Ранее российский космонавт поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения.