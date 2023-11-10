Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Туркмении назначил нового посла в РФ

Президент Туркмении назначил Эсена Айдогдыева новым послом страны в России

close
100%
Depositphotos

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов назначил Эсена Айдогдыева новым послом страны в России. Об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения «Ватан», передает ТАСС.

До этого Айдогдыев занимал должность ректора Международного университета гуманитарных наук и развития. Он сменил Батыра Ниязлиева, который занимал должность посла Туркмении в РФ с октября 2016 года.

До этого директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что Россия и Туркменистан регулярно ведут диалог по вопросам топливно-энергетической сферы.

В апреле президент РФ Владимир Путин назначил Ивана Волынкина послом России в Туркмении.

Ранее политолог Алексей Ярошенко выразил мнение, что в России необходимо ввести обязательную комиссию на переводы средств в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Туркмению.

Ранее российский космонавт поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий