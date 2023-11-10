Кандидат в президенты США посетит Израиль

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи анонсировал визит в Израиль в воскресенье. Поездка сделает его первым кандидатом от республиканцев на эту должность, который посетит еврейское государство, передает NBC.

Он не стал делиться подробностями из соображений безопасности, однако отметил, что хочет лично увидеть «происходящее на местах».

«Я не думаю, что можно пытаться стать президентом Соединенных Штатов и бояться пойти и посмотреть, что происходит на местах», — заявил Кристи.

Кандидат на пост президента отметил необходимость показать народу Израиля, что в Соединенных Штатах есть человек, баллотирующийся на пост главы государства, который заботится о том, чтобы «сесть в самолет, прилететь туда и выяснить, как мы будем решать эту проблему».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль не разрешил визит верховному комиссару по правам человека Тюрку.