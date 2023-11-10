Больше половины граждан Армении не доверяют Пашиняну

Больше 50% граждан Армении не доверяют правящему премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом свидетельствуют данные опроса армянского представительства Gallup International Association MPG, передает Armenia Today.

Опрос проводился с 1 по 4 ноября по телефону, в нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Его итоги представил глава MPG в Армении Арам Навасардян.

Сообщается, что 20,4% опрошенных заявили о полном доверии Пашиняну, а 13,2% сказали, что скорее доверяют ему. Таким образом, свыше 50% опрошенных политику либо «скорее не доверяют» — 18,6%, либо полностью не доверяют — 35,5%. При этом, по сравнению с августом, когда о недоверии заявили 67% граждан, рейтинг политика увеличился.

30 октября Пашинян заявил, что заключение мирного договора между Ереваном и Баку зависит от соблюдения трех основных принципов, которые уже согласованы сторонами.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

На фоне событий в Нагорном Карабахе в Ереване прошли протесты против правительства Пашиняна.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.