Мэр Стрежевого отказался увольняться после опроса в Telegram

Мэр города Стрежевого в Томской области Валерий Дениченко отказался увольняться после резонансного опроса в Telegram, который он проводил, чтобы узнать, устраивает ли граждан его работа. В беседе с «Ридусом» он рассказал о своем решении.

«Опрос быстро перерос в шоу: подключились все кому не лень. Участников опроса в итоге было больше, чем моих подписчиков. У нас в последних выборах, которые проходили в городе, приняло участие меньше народу, чем в опросе в Telegram-канале», — поделился Дениченко.

По словам градоначальника, в ходе опроса граждане оставили множество комментариев в его поддержку. Прочитав их, госслужащий принял решение остаться на своей должности.

«Судя по всему, большинство жителей устраивает то, как я работаю. <...> До этого у меня были мысли о том, чтобы поменять работу на что-то более спокойное, более позитивное. Но после всего, что я прочел о себе за последние сутки, у меня нет морального права бросить это все», — подчеркнул мэр Стрежевого.

Он добавил, что в курсе тех проблем, которые существуют в городе и намерен продолжать их решать.

Накануне Дениченко в своем Telegram-канале обратился к жителям города с просьбой принять участие в анонимном опросе с заголовком «Как поступить с мэром?». Госслужащий пообещал уволиться, если большая часть людей выберет первый вариант ответа, подразумевающий уход с должности.

По словам мэра, причиной организации такого голосования стала волна критики в его адрес. Жить в постоянном потоке негатива непросто, отметил он, и предложил жителям Стрежевого определить свою дальнейшую судьбу.

В тот же день Дениченко остановил голосование. Причиной стало предположение, что в опросе стали участвовать не только жители Стрежевого, поскольку голоса «за» или «против» увольнения градоначальника отдали почти 15 тысяч пользователей мессенджера.

Стрежевой — город на северо-западе Томской области с населением около 40 тысяч человек.

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