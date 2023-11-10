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Израиль обменяет заключенных на 100 заложников ХАМАС

Al Hadath: Израиль обменяет заключенных на 100 заложников ХАМАС

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Достигнута договоренность об обмене заключенных в тюрьмах Израиля палестинок и подростков на 100 женщин и детей из числа заложников ХАМАС. Об этом сообщает Al Hadath.

Телеканал при этом не привел данных о временных рамках выполнения договоренностей и о том, участвовали ли посредники в достижении этого соглашения о возможном обмене.

До этого телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что делегация ХАМАС обсудила во время своей поездки в Каир (Египет) возможность обмена палестинских заключенных на пленных израильских военных. Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Египет, где встретился с главой Службы общей разведки страны Аббасом Камелем, чтобы обсудить текущую ситуацию в секторе Газа.

9 ноября представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил в интервью испанской газете Mundo, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент заблокировал соглашение по освобождению удерживаемых в секторе Газа пленных с двойным гражданством.

8 ноября Нетаньяху в очередной раз заявил, что Израиль не пойдет на прекращение огня в секторе Газа без освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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