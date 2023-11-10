В офисе Зеленского уверены в скором завершении конфликта с Россией

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что конфликт на Украине можно сравнить с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, эти последние «30 метров» являются самыми трудными. Ермак отметил, что точно неизвестно, когда завершится конфликт, но противостояние может закончиться очень внезапно.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского, говоря о спецоперации, подчеркнул, что важно, чтобы страна укреплялась, и что нужно защитить народ в Донбассе.

Он поблагодарил военнослужащих «за верность присяге, за верность Родине, за верность России».

Путин также отмечал, что пришлось принять решение о начале спецоперации на Украине «ради защиты людей» на российских исторических землях, а также для обеспечения безопасности РФ и «ликвидации угрозы, исходящей от неонацистского режима, который сложился на Украине после переворота 2014 года».

Ранее Путин заявил, что моральная поддержка важна для участников спецоперации.