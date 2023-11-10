Политолог объяснил, почему власти США скрывают объемы поставок оружия Израилю

США поставляют Израилю оружие, однако продолжают это скрывать, убежден председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» и член молодежной ассамблеи Совбеза от России Юрий Самонкин. Это связано с тем, что в ходе атак на ХАМАС гибнут тысячи мирных жителей Палестины, пояснил он свою точку зрения в беседе с телеканалом «360».

По мнению эксперта, если выяснятся реальные цели и военные преступления конфликта на Ближнем Востоке, то это спровоцирует еще более масштабные протесты, чем те, что уже происходят в странах Европы.

«Американцы идут, соответственно, ва-банк: не подставляют свои интересы, но жертвуют интересами Израиля», — считает Самонкин.

По его мнению, американские власти еще не осознали масштаб конфликта и преступлений со стороны Израиля.

«Американцы и дальше будут скрывать поставки оружия и, возможно, даже фальсифицировать некоторые данные, — добавил он. — Они сделают это для того, чтобы другие страны, тем более иранская разведка, не докопались до истины».

Напомним, представители демократической партии в конгрессе США потребовали от президента страны Джо Байдена публично раскрыть объемы поставок американского оружия Израилю. Отмечается, что объемы поставок беспокоят конгрессменов на фоне растущих жертв гражданского населения в Газе.

Ранее Белый дом заявил, что Байден отвергнет возможный законопроект конгресса о выделении помощи Израилю без средств для Украины. Пакет такой помощи заблокировали сенаторы-демократы.