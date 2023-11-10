В офисе Зеленского заявили об отсутствии коррупции в высшем руководстве Украины

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в высшем руководстве страны отсутствует коррупция, зарубежные партнеры страны также не ведут разговоров с Киевом на эту тему. Соответствующие заявления он сделал в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук.

«Я всегда говорю, что вы про нас за все эти годы знаете больше, чем мы сами про себя. Ни я, ни президент [Зеленский] не являемся людьми коррумпированными. Поэтому никогда таких разговоров не велось <...>. Нет человека, который сказал бы, что у нас коррумпированный президент», — заявил Ермак в ответ на вопрос, упрекал ли кто-либо на Западе его или Зеленского в коррупции.

Он также счел утверждения о том, что Украина является самым коррумпированным государством, «российским нарративом».

При этом Ермак признал, что подобное явление в стране существует, но с ним борются соответствующие органы.

До этого Владимир Зеленский обвинил Россию в распространении фейковой информации об украинской коррупции.

«Это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», — отметил Зеленский.

Ранее в США заявили, что украинские чиновники воруют, потому что не видят будущего Украины.