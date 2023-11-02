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В США заявили, что украинские чиновники воруют, потому что не видят будущего Украины

Обозреватель AT: чиновники на Украине воруют из-за уверенности в победе России

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РИА «Новости»

На Украине массово воруют финансовую помощь Запада из-за осознания того, что страна проиграет в конфликте с Россией. Об этом пишет обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.

В своей статье она приводит слова неназванного советника президента Украины о том, что коррупция в стране настолько процветает, что чиновники «воруют так, будто завтра не наступит».

Обозреватель считает, что новый пакет помощи Украине — «это деньги для чьего-то кармана на Украине, а не деньги, чтобы заставить россиян собирать вещи».

«Печально то, что чиновники, получающие эти деньги, должны знать, что военные усилия проиграны и Украина в конечном итоге не победит. Армия слаба, населения нет, а местные жители стремятся эмигрировать в ЕС. Поскольку все чиновники воруют, они все делают ставку на то, что Россия выиграет <...> Зачем бороться за будущее Украины, если вы уже посчитали, что его нет, и лучше всего позаботиться о себе, прежде чем денежный поток со стороны «Больших парней» иссякнет», — пишет Шоуолтер.

В октябре Зеленского попросили ужесточить наказание за коррупцию в военкоматах.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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