Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил, что Украину ожидает коллапс после завершения конфликта с Россией. В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong он подчеркнул, что Киев «продолжит катиться вниз по наклонной».

«Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины – полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. <…> Будущего нет», — заявил Берлетик.

Экс-морпех отметил, что страны Запада не станут помогать Украине останавливать процесс распада, так как это государство больше не представляет для них интереса. Западу все равно, констатировал военный.

«Вашингтону, Брюсселю и Лондону все равно на Украину, она им никогда не была по-настоящему интересна. Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использовать, а затем избавиться», — сказал он.

С точки зрения Берлетика, Украина важна только для России.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что распад Украины может пойти по двум путям после того, как Киев проиграет в военном конфликте.

Ранее на Западе констатировали изменение отношения к Зеленскому.