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В Германии призвали модернизировать армию как можно скорее

Депутат бундестага Кизеветтер: правительство ФРГ тормозит модернизацию армии

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Fabian Bimmer/Reuters

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер обвинил федеральное правительство во главе с Олафом Шольцем в задержке необходимой модернизации вооруженных сил страны (бундесвера). По его словам, немецкая армия находится в худшем положении, чем в феврале 2022 года, передает Der Spiegel со ссылкой на медиагруппу Funke.

«То, что нужно бундесверу, — это революция в структурах, мышлении, финансировании, закупках», — заявил Кизеветтер.

Он поприветствовал факт того, что министр обороны ФРГ Писториус подчеркнул необходимость повышать обороноспособность и готовиться к возможной войне, однако отметил, что федеральное правительство «не обеспечивает ни социально-политическую переориентацию расходов, ни гарантирует, что сдерживание в Европе будет достаточным в будущем».

По мнению парламентария, если Россия добьется успеха на Украине и окажется на границах НАТО, то боевая миссия бундесвера «будет более вероятной».

«Тогда фактор времени истечет, и бундесверу, который не оснащен и не боеспособен, придется воевать без военной промышленности, без финансирования и без оборонительных возможностей. Однако в канцелярии ничего не делается, чтобы предотвратить этот сценарий», — констатировал политик.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус и генеральный инспектор бундесвера Карстен Брокер в статье для издания Der Tagesspiegel заявили, что ФРГ долгое время экономила на своих вооруженных силах, теперь политикам требуется «изменение менталитета», а армии — «существенные изменения во всех сферах».

Ранее в Германии призвали готовиться к войне в Европе.

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