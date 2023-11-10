В Норвегии пообещали не дискриминировать Россию в Арктическом совете

В Норвегии заявили, что не будут дискриминировать страны-участницы Арктического совета на заседаниях руководящих и рабочих органов организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям российского МИД Николая Корчунова.

«Норвежское председательство в Арктическом совете ранее заверяло, что дискриминации к какой-либо из стран с точки зрения приглашения, допуска на заседания руководящих и рабочих органов Арктического совета не будет», — заявил он.

По его словам, российская сторона в настоящий момент не видит признаков дискриминации.

Также Корчунов добавил, что информации о дате и месте проведения министерской встречи организации пока нет, также пока неизвестно, кто будет на ней представлять Россию.

18 сентября текущего года Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона. В МИД РФ заявили, что с марта 2022 года деятельность совета фактически парализована по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС), а финское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года, что является срывом действия принципа ротации.

Ранее в Совфеде прокомментировали выход РФ из Совета Баренцева/Евроарктического региона.