Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведчук назвал последствие интеграции Украины для Евросоюза

Медведчук: интеграция Украины развалит Евросоюз изнутри

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил, что Украина уже запустила «процесс развала ЕС». Статья Медведчука была опубликована на сайте его движения.

«Украина туда ничего не привнесет, зато «сядет на финансирование» и развалит этот союз изнутри», — подчеркнул он.

По словам Медведчука, целью проевропейских украинских политиков является получение прямого доступа к бюджету Евросоюза, причем, руководство ЕС якобы поощряет подобные устремления.

«Если рассматривать руководство ЕС как наместников американской администрации, то они действуют необычайно эффективно, впрочем, не в интересах Европы», — заявил он, отметив, что ЕС действует против своих интересов, вмешиваясь в войны и применяя санкционную политику.

Сутью украинского конфликта Медведчук назвал ослабление Европы и ее экономики в отношении к США.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неготовности Украины к переговорам о членстве в ЕС.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий