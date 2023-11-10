Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил, что Украина уже запустила «процесс развала ЕС». Статья Медведчука была опубликована на сайте его движения.

«Украина туда ничего не привнесет, зато «сядет на финансирование» и развалит этот союз изнутри», — подчеркнул он.

По словам Медведчука, целью проевропейских украинских политиков является получение прямого доступа к бюджету Евросоюза, причем, руководство ЕС якобы поощряет подобные устремления.

«Если рассматривать руководство ЕС как наместников американской администрации, то они действуют необычайно эффективно, впрочем, не в интересах Европы», — заявил он, отметив, что ЕС действует против своих интересов, вмешиваясь в войны и применяя санкционную политику.

Сутью украинского конфликта Медведчук назвал ослабление Европы и ее экономики в отношении к США.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неготовности Украины к переговорам о членстве в ЕС.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.