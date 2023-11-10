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Палестина готовит масштабную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе

Постпред: Палестина проведет крупную акцию в поддержку резолюции ГА ООН по Газе

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Global Look Press

Представители Палестины планируют в ближайшее время организовать масштабное мероприятие в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по сектору Газа. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель арабской страны при ООН Рияд Мансур.

По его словам, палестинские власти намерены совершать больше таких акций, возможно, с привлечением тех, кто выступает за выполнение упомянутой резолюции.

В ближайшие дни, если не произойдет прекращения огня, Палестина проведет больше подобных мероприятий при участии еще большего числа послов, которые выскажутся в поддержку выполнения резолюции ГА ООН, уточнил Мансур.

Он добавил, что за принятие соответствующего документа проголосовала 121 страна.

В конце октября Генеральная Ассамблея ООН на фоне начавшегося палестино-израильского конфликта одобрила резолюцию, которая призывает установить «немедленное, прочное и устойчивое гуманитарное перемирие, ведущее к прекращению боевых действий» между двумя странами.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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