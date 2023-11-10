В Японии отреагировали на выход России из соглашения по ликвидации ЯО

В Японии выразили сожаление из-за намерения России выйти из соглашения о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке», — сказал он.

Накануне на интернет-портале официального опубликования правовых актов было размещено распоряжении о том, что Россия выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве по ликвидации подлежащего сокращению ядерного вооружения. Указывалось, что соответствующий документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце октября министерство иностранных дел Российской Федерации сообщало, что на фоне откровенно враждебного курса Японии РФ не видит возможности для заключения мирного договора.

В свою очередь, японский премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что правительство Японии сохранит курс на заключение мирного договора с Россией.

Ранее в МИД РФ раскритиковали учения США, Японии и Кореи.