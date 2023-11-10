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В CNBC прокомментировали отношения Путина с союзниками в Центральной Азии

CNBC: Путин чувствует себя уверенно в отношениях с союзниками в Центральной Азии

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт заявила, что президент России Владимир Путин ощущает уверенность в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия со стороны Запада. Она также прокомментировала визит Путина в Казахстан, который состоялся 9 ноября по приглашению президента Касыма-Жомарта Токаева.

По словам Элиатт, Россия «по-прежнему уверена в себе», и у нее надежное положение в политических и экономических отношениях союзников в СНГ. Журналистка считает, что страны Центральной Азии заинтересованы в прочных партнерских связях с Россией, что является причиной их нежелания подчиняться Западу в геополитических вопросах.

В ходе визита Путина и Токаева, проведенного в резиденции «Акорда» в четверг, лидеры двух стран договорились о расширении сотрудничества в различных областях, включая торговлю, промышленность, культуру, космическую сферу, оборону, здравоохранение, биологическую безопасность и мирное использование атомной энергии.

Утром 9 ноября президент РФ прибыл в столицу Казахстана с рабочим визитом. Позже в государственной резиденции «Акорда» состоялись переговоры Путина и Токаева, во время которых российский лидер назвал Астану самым близким союзником Москвы.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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